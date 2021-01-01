نشرة جول اليوم | باريس سان جيرمان ينتظر مورينيو وبرشلونة يرسل لاعبه إلى فرنسا

أهم ما جاء من أخبار الكرة العالمية

مهاجم جديد قد ينتقل إلى مانشستر يونايتد هذا الشتاء، وتوماس توخيل يحسم موقفه من سوق انتقالات تشيلسي، وبرشلونة يُعير لاعبه إلى الدوري الفرنسي.

العديد من الموضوعات الهامة نجدها في أهم أخبار كرة القدم بالمواقع والصحف العالمية الصادرة اليوم ..

عودة أوباميانج

أكد ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، على طموحه بعودة الجابوني بيير أوباميانج لصفوف الفريق من جديد، قبل مواجهة مانشستر يونايتد يوم السبت القادم.

أوباميانج غاب عن الفريق في آخر مباراتين ضد ساوثامبتون بسبب مرض والدته، قبل أن يعلن عن اقترابها من تماثل الشفاء.

ومن جانبه قال أرتيتا عن موقف مهاجم آرسنال:"تحدثت معه أمس، الأمور تتحسن في هذه اللحظة وعلينا الانتظار لتحديد موقفه النهائي، هو قائدنا وأحد أهم اللاعبين".

سوق تشيلسي

مدرب تشيلسي الجديد توماس توخيل، أكد أن ناديه لا يحتاج للدخول بقوة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم الفريق.

وقال الألماني في مؤتمر تقديمه:"لسنا بحاجة لذلك، ولكن من الصعب بالنسبة لي الحكم الآن، أشعر بالسعادة تجاه ما أمتلكه من لاعبين".

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باريس ينتظر الإجابة

نادي باريس سان جيرمان ينتظر إجابة نظيره الإنجليزي توتنهام، من أجل الحصول على خدمات صانع ألعابه ديلي آلي قبل إغلاق السوق الشتوي.

صحيفة "Le Parisien " الفرنسية أكدت أن المدرب جوزيه مورينيو سيمنح الإجابة النهائية خلال الساعات القليلة القادمة.

ألونسو لن يرحل

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن ريال مدريد وبرشلونة قاما بصرف النظر عن التعاقد مع المدافع الإسباني ماركوس ألونسو.

اللاعب يعاني بشكل واضح من الجلوس على دكة بدلاء البلوز هذا الموسم، ولكن ريال وبرشلونة قررا البحث عن أهداف أخرى.

دجيكو ومانشستر يونايتد

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن إدين دجيكو مهاجم روما الإيطالي، تم عرضه على مانشستر يونايتد خلال هذا الشهر.

المدرب أولي جونار سولشاير لم يحسم قراره حتى الآن، حيث يريد التعاقد مع لاعب جديد تحسبًا لرحيل النيجيري أوديون إيجالو.

توديبو إلى فرنسا

المدافع الفرنسي جان كلير توديبو، أصبح على أعتاب الانتقال إلى نادي نيس قادمًا من برشلونة قبل إغلاق السوق.

برشلونة قرر قطع إعارة اللاعب إلى بنفيكا هذا الشهر بسبب قلة المباريات مع النادي البرتغالي، ليبحث عن فرصة جديدة له للظهور بشكل أكبر.

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توريرا يرحل عن أتلتيكو

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن لوكاس توريرا لاعب وسط آرسنال سيعود إلى المدفعجية هذا الشهر مع اقتراب قطع إعارته من أتلتيكو مدريد.

وأشارت إلى أن اللاعب قد ينتقل إلى موناكو، بعدما فشل في الظهور بصفة أساسية بفريق المدرب دييجو سيميوني هذا الموسم.