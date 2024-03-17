"نسيت الإنذار ".. بطل موقعة مانشستر يونايتد وليفربول يشعر بخيبة أمل في أجمل لحظات ميسرته!

يبدو أنه فقد الذاكرة!

فجّر الإيفواري الشاب أماد ديالو، مهاجم مانشستر يونايتد، مفاجأة بشأن حصوله على البطاقة الحمراء، بعد تسجيله هدف الفوز القاتل في شباك ليفربول.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه المثير على ضيفه ليفربول 4-3 في مباراة امتدت لشوطين إضافيين.

وقبل الاتجاه إلى ركلات الترجيح، سجل ديالو هدفًا قاتلًا في الدقيقة 120+1، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى نصف النهائي، لكنه تعرض للطرد بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية، بسبب خلع القميص أثناء الاحتفال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ديالو، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أشعر بسعادة غامرة، بالطبع نستحق الفوز، إنها إحدى أفضل مبارياتنا هذا الموسم، وهذا الهدف هو الأفضل في مسيرتي".

وفيما يتعلق بحصوله على البطاقة الصفراء الثانية وطرده بعد خلع القميص، ختم: "نسيت أنني حصلت على بطاقة صفراء أولى (قبل 4 دقائق فقط من الهدف)، لذلك شعرت بخيبة أمل كبيرة بعد طردي، لكن الأهم أننا تأهلنا".