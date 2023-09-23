نسى أنهما ليسا في ليفربول؟ تصرف غريب من ماني مع فيرمينو بعد هدف تاليسكا!

النجم السنغالي يثير الجدل بلقطة غريبة

SHAHID

واقعة غريبة ومثيرة للجدل قام بها الجناح السنغالي ساديو ماني، خلال فوز فريقه النصر على الأهلي 4/3 بالجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

القمة كانت تاريخية كما توقع الجميع، حيث سجل رباعية النصر كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا بثنائية لكل منهما، بينما أحرز أهداف الأهلي فرانك كيسييه ورياض محرز وفراس البريكان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما فعله ماني عند قيام تاليسكا بهز شباك الأهلي كان غريبًا، حيث قام بالقفز فوق ظهر روبيرتو فيرمينو مهاجم الفريق الخصم من أجل الاحتفال معه بهدف زميله البرازيلي.

اللقطة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فسرها البعض بالمزحة بين ماني وزميله السابق في ليفربول، واعتبرها البعض الآخر حركة استفزازية ضد فيرمينو.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 15 نقطة في المركز الخامس بجدول الدوري السعودي بفارق 3 نقاط عن الاتحاد صاحب الصدارة حتى الآن.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

يذكر أن ماني لعب مع فيرمينو فترة طويلة في ليفربول حيث انضم له في الريدز خلال عام 2016 قبل الانضمام لبايرن ميونخ في 2022 ومنه إلى النصر، بينما وصل المهاجم البرازيلي إلى الأهلي قادمًا من ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

SHAHID