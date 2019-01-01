أين تتواجد نسخة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم؟

النصر سيواجه الباطن بدافع الفوز والتتويج رسميًا بالبطولة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حسم مسلي آل معمر، رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الجدل حول الملعب الذي سيتواجد فيه الكأس الأصلية لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مباريات اليوم الأخير من البطولة.

رئيس رابطة الدوري أكد في تصريحاته تلفزيونية لقناة العربية أن الكأس الأصلية ستتواجد في استاد الملك فهد الدولي.

النصر سيواجه الباطن بدافع الفوز والتتويج رسميًا بالبطولة، بينما على الجانب الأخر يواجه الهلال نادي الشباب.

هل نشاهد سالم الدوسري بقميص النصر الموسم القادم؟ 🔵🔶 pic.twitter.com/iPjRQBfFph — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 15, 2019

وعن حفل مباراة التتويج قال : فضلنا عدم وضع أغاني في حفل التتويج، وستكون الألعاب النارية حاضرة، والاستعداد لحفلي التتويج ادى لدفع مبالغ كبيرة.

وأكمل آل معمر تصريحاته : قادرون على مواجهة كل الصعوبات، حضرنا لتتويج الهلال كما أستعدينا للتتويج النصر، و في حال تتويج الهلال سننتقل بسرعة الى ملعب جامعة الملك سعود.

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مسلى آل معمر قال : "مدة حفل تتويج بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لن تتجاوز 15 دقيقة فقط".