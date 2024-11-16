على خطى فريق الرجال .. نساء برشلونة يتفوقن على ريال مدريد برباعية

نساء برشلونة يحسمن كلاسيكو الدوري الإسباني...

نجح فريق برشلونة، للسيدات في التغلب على نظيره ريال مدريد، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

واستقبل ملعب ألفريدو دي ستيفانو، المباراة التي وصل فيها برشلونة، إلى النقطة 30 في صدارة المجموعة، وبفارق ثمان نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني الذي لديه مباراة مؤجلة.

وافتتحت باتريشيا جويجارو، التسجيل في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، قبل أن تضيف الهدف الثاني لها ولفريقها في الدقيقة 22، بينما سجلت كلاوديا بينا الهدف الثالث في الدقيقة 39، وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين أضافت أليكسيا بوتياس، الهدف الرابع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان فريق الرجال لبرشلونة، قد نجح في الفوز على ريال مدريد، قبل أسابيع بالنتيجة ذاتها، في كلاسيكو الليجا، الذي يجمع بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي.

جدير بالذكر أن برشلونة، اجتمع مع ريال مدريد، في 17 مباراة بكلاسيكو الكرة النسائية، فازت نساء الفريق الكتالوني فيهم جمعيًا وسجلن 68 هدفًا واستقبلت شباكهن سبعة أهداف فقط.