نزيل جديد على المستشفى .. لاعب ريال مدريد "المنحوس" يضاعف مصائب أنشيلوتي

لعنة الإصابات لا تغادر مدريد

ضاعف أحد لاعبي ريال مدريد، مصائب الإيطالي المدرب كارلو أنشيلوتي، في ظل لعنة المصابين التي ضربت الفريق مؤخرًا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المدافع الشاب جاكوبو رامون، تعرض لإصابة عضلية خلال تدريبات الفريق، وانضم إلى مستشفى الفريق الملكي والتي تعج حاليًا بالمصابين.

وأشارت إلى أن إصابة جاكوبو هي مشكلة عضلية لا تبدو خطيرة للغاية، لكنها بمثابة تحذير خطير للنادي لما قد يحدث في الأسابيع المقبلة عندما تعود المنافسات المحلية والقارية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووصفت الصحيفة الإسبانية، جاكوبو بأنه لاعب غير محظوظ، خصوصًا أن الفرصة كانت مواتية له للمشاركة مع الفريق، لكنه للمرة الثانية هذا الموسم يتعرض لإصابة مفاجئة ويحرم من فرصة الظهور.

وتأتي هذه الإصابة لتزيد الطين بلة داخل ريال مدريد، خصوصًا مع وجود أكثر من لاعب مصاب في خط الدفاع تحديدًا، حيث يفتقد الفريق لمدافعه إيدير ميليتاو الذي يحتاج إلى 10 أيام للتعافي.

وفي نفس السياق، لا يوجد موعد محدد لعودة دافيد ألابا الغائب منذ عام تقريبًا للإصابة وتحتاج فترة تأهيله إلى شهر على أقل تقدير، بينما يتواجد أنطونيو روديجر مع منتخب بلاده.

وأضافت "ماركا" أن الثنائي الذي استعان به أنشيلوتي لسد العجز في قلب الدفاع، هما أوريلين تشواميني الذي يتواجد حاليًا مع منتخب فرنسا، وداني كارباخال الذي انتهى موسمه تمامًا بسبب إصابة خطيرة.

وأوضحت، أن ريال مدريد في وضع حرج من حيث ترسانته الدفاعية، وقد تظهر انتكاسات جديدة تعقد الأمور كثيرًا وتحرك النادي للذهاب إلى سوق الانتقالات الشتوية لتجنب شرور أكبر.