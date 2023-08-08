"نريد أن نساعدهم في ضم مبابي" .. موقع إباحي يعرض رعاية قميص تشيلسي!

كيف سيكون رد النادي اللندني؟!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي تلقى مؤخرًا عرضًا من شركة إنتاج أفلام إباحية تمتلك موقعًا مخلًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس"، والتي أكدت أن العرض كان قد وصل إلى 45 مليون يورو في الموسم الواحد، ليكون الموقع الإباحي هو الراعي الخاص بالقميص.

ويعاني تشيلسي من أجل إيجاد عقد رعاية للقميص، حيث تم منعهم من عقد رعاية مع شركة بث أمريكية، تمتلك حقوق نقل الدوري الإنجليزي في الولايات المتحدة، خوفًا من وجود تعارض في المصالح، كما فشلت صفقة أخرى تخص شركة مقامرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال أحد ممثلي الموقع الإباحية بحسب ما نقلت الصحيفة: "نريد أن نضع موقعنا على قميص تشيلسي قبل بداية الموسم، ذلك التعاون سيفيد كلا الفريقين، بالنسبة لهم قد نساعد في ضم كيليان مبابي".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الـ 12 بالدوري الإنجليزي ولن يشارك في أي بطولة أوروبية بالموسم الجديد، مما يعني أن ذلك الرقم لرعاية القميص يعد عرضًا لا يمكن رفضه.