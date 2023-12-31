"نرفض نظريات المؤامرة وعليكم التصرف بحكمة" .. بيان ناري من فنربخشه إلى السعودية بعد أزمة السوبر

النادي التركي يخرج عن صمته

أنهى نادي فنربخشه صمته وأصدر بيانًا رسميًا بشأن أزمة مباراة السوبر التركي، التي كان من المقرر أن تجمعه مع جلطة سراي على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض أول أمس الجمعة، قبل أن تؤجل لموعد يُحدد لاحقًا.

السلطات السعودية كانت قد رفضت إقامة اللقاء بعد إصرار مسؤولي الناديين على نزول اللاعبين أرض الملعب للإحماء بقميص يحمل صورة الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك، وقد برر السعوديون طلبهم بأنه يُعد خلطًا للسياسة مع الرياضة وهو ما يرفضه الاتحاد الدولي لكرة لقدم.

فنربخشه أكد عبر بيانه الناري أنه فوجئ بالحديث عن السياسة ونظريات المؤامرة، مضيفًا "فوجئنا بالحديث بعد إلغاء كأس السوبر التركي عن الدبلوماسية والسياسة ونظريات المؤامرة. ما حدث ليس له علاقة لها بالسياسة الخارجية أو السياسة أو نظريات المؤامرة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف "نتمنى انتهاء تلك المناقشات التي تجري في الاتجاه الخاطئ وبشكل علني في أقرب وقت ممكن، ونذكر بأن الرياضة يجب أن تكون بعيدة عن السياسة وندعو الجميع للتصرف بحكمة ودون خلط الرياضة بالسياسة أو جعل الرياضة مادة للتنافس السياسي".

البيان أكد على أهمية أتاتورك واصفًا إياه بأنه فوق كل شيء، وأضاف "بلدنا وجمهوريتنا وقائدنا العظيم مصطفى كمال أتاتورك وأمتنا هي القيم العليا لفنربخشه، مثل جميع الأندية الرياضية في بلدنا. نحن نبقي هذه القيم فوق الجوائز والمنافسة الرياضية والتوقعات المالية والسياسة، باختصار فوق كل شيء آخر. إن الاضطرابات التي حدثت قبل نهائي كأس السوبر حدثت بسبب حساسيتنا فيما يتعلق بقيمنا غير القابلة للتفاوض، وليس هناك سبب أو غرض آخر غير هذا".

وأتم البيان الإشارة إلى أن إلغاء إقامة المباراة في الموعد المحدد لا تتعلق فقط بعدم قبول مطالب الناديين وموجهًا الشكر لكل من دعم النادي ومحذرًا باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من أساء له.