"نراك في مديد يا كلوب" و"أنا معكم" .. تصريحات مدرب ليفربول عن إعادة مباراة توتنهام تثير الجدل

تصريحات كلوب عن إعادة مباراة توتنهام وليفربول بسبب إلغاء هدف لويس دياز تثير الكثير من الجدل..

أيد البلجيكي يان فيرتونخين أسطورة نادي توتنهام الإنجليزي الدعوات المتعلقة بإعادة مباراة فريقه أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

وبعد أن أثار الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول فكرة إعادة مباراة الفريقين في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 بسبب إلغاء هدف سجله لويس دياز بشكل غير صحيح، لم يستغرق مشجعو "سبيرز" وقتًا لتذكر حالة مثيرة للجدل في مباراة الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

حساب مشجعي توتنهام الشهير "The Spurs Web" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي سارع للرد على مطالب كلوب لإعادة المباراة، حيث كتب: "إذا أعيدت مباراة ليفربول، فسيشكل ذلك سابقة، نراك في مدريد، يا يورجن!".

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ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا قبل أن يتدخل فيرتونخين لإبداء رأيه، حيث أيد المدافع البلجيكي الفكرة، وغرد بالرد: "أنا معكم".

حساب جمهور توتنهام وفيرتونخين كانا يشيران إلى ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي حصل عليها ليفربول في الدقائق الأولى من نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 في مدريد، بسبب لمسة يد ضد لاعب خط وسط توتنهام موسى سيسوكو بعد أن ضربته الكرة من مسافة قصيرة جدًا، والتي سجلها محمد صلاح.

ذلك القرار جعل مشجعي توتنهام يشعرون بالحسرة، معتقدين أن الكرة اصطدمت بسيسوكو في الإبط وليس في يده، وكما هو الحال في المواجهة الفوضوية التي جرت يوم السبت، راجع حكم الفيديو المساعد اللعبة لكنه أيد قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء.