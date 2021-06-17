ندم ميلان الأكبر وحلم جوارديولا .. لوكاتيلي يحكم إيطاليا واليورو!

مولد نجم جديد؟

من كان يتخيل أن تسجل إيطاليا هدفاً في بطولة كبرى من ثلاث تمريرات كلها بين لاعبي ساسوولو، لوكاتيلي نحو بيراردي والأخير مرة أخرى للأول، ليهز شباك سويسرا.

تألق مانويل لوكاتيلي أمام سويسرا في ثاني جولات أمم أوروبا لم يكن وليد الصدفة، فلاعب ساسوولو الشاب نجم في الصناعة منذ أيامه الأولى في ميلان، الفريق الذي يعض أصابع الندم الآن.

من ناشئي أكاديمية أتالانتا الشهيرة، التقطته أعين ميلان الخبيرة مبكراً في 2009 وتدرج في فئات الشباب بصفوفه حتى 2016 عندما لعب للمرة الأولى أمام كاربي في 2016.

الانفجار الحقيقي جاء في الموسم التالي عندما ثبت اللاعب اليافع أقدامه في التشكيل الأساسي، ثم جاء هدف الانتصار على يوفنتوس بتسديدته بعيدة المدى ليُنبه العالم لموهبته كلاعب خط وسط شامل غاب عن إيطاليا مثيله منذ سنوات.

اعتقد الخبراء أن لوكاتيلي سيحل محل ريكاردو مونتوليفو في وسط ميلان، وأن الروسونيري ضمن نجماً لسنوات قادمة، ولكن المفاجأة كانت في صيف 2018 عندما قرر النادي وضعه على قائمة الخارجين للإعارة، والسبب أنه بحاجة لاكتساب الخبرات.

اللاعب لم يتقبل القرار بصدر رحب، واتخذ قراراً جريئاً بطلبه البيع النهائي وليس الإعارة، وعلل قراره بإنه شعر بعدم ثقة في قدراته من قبل ناديه، وأنه يريد الرحيل لمن يثق فيه، وقد كان، فتم بيعه إلى ساسوولو مقابل ما يقارب 13 مليون يورو.

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استفاد النجم الشاب من وجود روبرتو دي زيربي مدرباً للنيروفيردي، مدرب يحبذ الاستحواذ واللعب الهجومي، ولذا عرف كيف يوظف لوكاتيلي ويظهر قدراته كمرر بارع ولاعب يجيد قراءة الملعب والمباراة، فاستعاد تألقه سريعاً وفي سبتمبر 2020 استدعاه روبرتو مانشيني لتمثيل إيطاليا.

إجادة لوكاتيلي في كل مراكز خط الوسط، سواء كصانع ألعاب متأخر أو متقدم، وفي مركز لاعب خط الوسط الحر Box to Box، لفتت أنظار كبار القوم ليس فقط في إيطاليا، ولكن بأوروبا ككل، وعلى رأسهم مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا الذي أكدت التقارير أنه من أكبر المعجبين بالإيطالي الشاب.

قائمة المعجبين لا تضم فقط سيتي، ولكن أيضاً يوفنتوس ومدربه الجديد ماسيمليانو أليجري، الأمر الذي أكد المدير الرياضي لساسوولو، والذي لم يمانع بيع نجمه، ولكن فقط لفريق كبير وعالمي على حد وصفه، والأهم طبعاً أن يدفع القيمة المطلوبة.

بحسب التقارير كان سعر لوكاتيلي قبل البطولة في حدود 40 مليون يورو، ولكن بعد بدايته البطولة أساسياً ثم تسجيله هدفين أمام سويسرا وتألقه الكبير سيرتفع هذا المبلغ، وسيزيد المعجبين والمهتمين باللاعب الذي يثير جنون إيطاليا واليورو حتى الآن، ويبشر بمستقبل باهر للأتزوري ولمن ينجح في الحصول على خدماته.