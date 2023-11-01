"ندمي الأكبر كقائد" .. أسطورة تشيلسي يعلن أسفه بسبب صلاح ودي بروينه

جون تيري يؤكد أسفه بسبب صلاح ودي بروينه..

اعترف جون تيري أسطورة نادي تشيلسي الإنجليزي بندمه على الطريقة التي عامل بها محمد صلاح وكيفين دي بروينه، زميليه السابقين في "البلوز".

وقبل انتقال صلاح ودي بروينه إلى النجومية في الدوري الإنجليزي مع ليفربول ومانشستر سيتي على الترتيب، كان الثنائي نجمين شابين في فريق تشيلسي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكشف تيري، قائد تشيلسي في ذلك الوقت، أن مورينيو دمر "الملك المصري" في عدد من المناسبات في التدريب، لكنه اعترف منذ ذلك الحين "بالندم" على تصرفاته وراء الكواليس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عند سؤاله في بودكاست "Obi One" عما إذا كان بإمكانه التنبؤ بصعود صلاح ودي بروينه ليصبحا اثنين من أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي على الإطلاق، أجاب تيري: "لا أبدًا، لا توجد فرصة، إنها خيبة أملي الوحيدة كقائد، لقد أصبحت أقل حدة مع مرور السنين، ولكن عندما كان هؤلاء الرجال هناك كنت منضبطًا جدًا في المجموعة وقويًا جدًا".

واضاف: "ربما كانا بحاجة إلى ذراع حول الكتف والجلوس والمناقشة وربما كان بإمكاني مساعدتهم على الاستقرار، أشعر بخيبة أمل في نفسي كقائد".

واختتم تيري: "أشعر بالأسف، لم أكن لأقول أنهم سيصلون إلى المستويات التي وصلا إليها، لم تكن هناك فرصة لذلك".

اضطر كل من صلاح ودي بروينه إلى مغادرة "ستامفورد بريدج" من أجل تحسين مسيرتهما، وهو سيناريو مشابه يجد تيري نفسه فيه على المستوى الإداري.

وشغل قلب الدفاع السابق منصب مساعد المدرب في أستون فيلا وليستر سيتي، وهو حاليًا عضو في طاقم أكاديمية تشيلسي، لكنه اعترف بأنه يعلم أن الحصول على منصب إداري أعلى في "ستامفورد بريدج" لن يحدث.