"لا نخاف من أي لاعب" .. حارس هولندا يستفز مبابي بتصريح جريء

"يجب أن ندافع عن أنفسنا جيدًا ضده.. ولكن!"

تسيطر فرص لحاق النجم كيليان مبابي، على أجواء مباراة فرنسا وهولندا، المقررة الجمعة المقبل على ملعب ريد بول ارينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وتعرض كيليان مبابي، مساء أمس الإثنين، لإصابة بكسر في الأنف، مما جعل هناك علامات استفهام حول موقفه من مباراة هولندا، حيث ذكرت شبكة "RMC"، أنه قادر على العودة وسيشارك بقناع خاص، بينما لم يؤكد الاتحاد الفرنسي هذه الأنباء.

وفي هذا السياق، أكد حارس المرمى الهولندي بارت فيربروجن، في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، أنه لا يهتم كثيرًا لمشاركة مبابي من عدمها، قائلًا: "لأكون صادقًا، لا يهمني حقًا. لديهم بعض المهاجمين الجيدين جدًا وفريقهم مميز".

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وأضاف: "مبابي لاعب يجب أن ندافع عن أنفسنا جيدًا ضده، لكننا لا نخاف من أي لاعب وسواء كان هناك أم لا، لا يهم حقًا بالنسبة لي".

وتابع فيربروجن: "من الجيد دائمًا أن تسلح نفسك ضد ذلك. سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز ولدي ثقة كبيرة في فريقنا. كانت الأمور الدفاعية جيدة جدًا مؤخرًا، لذلك أتطلع إلى ذلك".

وختم: "أنا في الواقع أحب ذلك. أعتقد أن هذا أيضًا سبب وراء رغبتك في اللعب في أعلى المسابقات الممكنة، بحيث تلعب ضد أفضل اللاعبين الممكنين".