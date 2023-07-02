نحو النهاية؟ مفاجأة بشأن مفاوضات النصر مع حكيم زياش

تعرف على آخر تطورات مفاوضات النصر مع زياش

بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص نادي النصر بداية من الموسم الماضي، تراجعت المفاوضات مع المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، من أجل القدوم إلى دوري روشن السعودي.

ويعد حكيم زياش هدفًا لنادي النصر من أجل التعاقد معه، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، بعد الموسم الصفري الذي خرج به العالمي، بعد تحقيق أي بطولة في موسم 2022-2023.

وأشار الصحفي بين جاكوبس عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن نادي النصر لم يسحب عرضه لزياش بشكل كامل، وأن الصفقة لم تفشل.

وأضاف جاكوبس أن نادي النصر قام بتقليل شروطه في الصفقة، ولكنه لم يغلق الملف بشكل نهائي، لتظل صفقة انتقال حكيم زياش إلى النصر محل شك.

واقترب النصر من الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والعاجي سيكو فوفانا لاعب وسط نادي لانس الفرنسي.