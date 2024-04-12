"نحن لا نزال وسط الحرب!".. مدرب ريال مدريد يدافع عن بيلينجهام ومبابي وهالاند

ريال مدريد يواجه مايوركا غدًا في الجولة 31

وجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، رسالة دفاعية عن نجم فريقه جود بيلينجهام وثنائي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، كيليان مبابي وإيرلينج هالاند، بعد وصف الثلاثي بهبوط مستواهم في مباريات الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث أنشيلوتي عن استعدادات ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الملكي أمام ريال مايوركا، التي تقام على ملعب إيبيروستار، مساء الغد، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإسباني، حيث يعود الميرينجي من تعادل مثير أمام مانشستر سيتي بنتيجة (3-3)، على ملعب سانتياجو برنابيو، في قمة الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

وفي مواجهة مايوركا، التي وصفتها صحيفة "ماركا" بأنها فترة ما بين الحربين، طالب أنشيلوتي المراسل بالهدوء بعد وصف مبابي وهالاند وبيلينجهام بالسقوط، قائلًا "ربما لم يقدموا أفضل ما لديهم في المباريات الأولى، ولكنهم يتطورون من مباراة لأخرى، كن حذرًا من الثلاثي الذين ذكرتهم!".

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وقال أنشيلوتي إن بيلينجهام يقوم بعمله، رغم تراجع معدل تسجيله، ولكنه من منظور كرة القدم، جيد جدًا، ولا يفتقد لشيء سوى الأهداف، معربًا عن ثقته بعودة اللاعب للتسجيل عاجلًا أم آجلًا".

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن مخاطرة الدفع بالبرازيلي ميليتاو، الذي شارك أمام أتلتيك بيلباو، في مباراة الجولة 30، بعد غياب طويل استمر ثمانية أشهر بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، قائلًا "إنها فكرة تدور في أذهاننا، ولكن إذا رأيت لاعبًا جيدًا، لا أفكر في الدقائق التي قضاها أو فترة غيابه، لقد رأيته جاهزًا في تلك اللحظة، السؤال بالنسبة للاعب كرة قدم هو ما إذا كان متاحًا للعب أم لا".

وتحدث مدرب ريال مدريد عن مشاركة رودريجو في الجهة اليسرى، وموقف فينيسيوس، قائلًا "فيني متواضع للغاية، وأدرك أن هذا النظام يمكن أن يكون جيدًا للفريق، بأن يلعب أكثر في الداخل، لقد تحدثت مع اللاعبين، واتفقا على هذا الأمر".