"نحن رجال أفعال" .. حارس العين يسخر من كريستيانو رونالدو بعد طرد النصر من آسيا

كريستيانو رونالدو يتعرض للسخرية من حارس العين..

سخر خالد عيسى، حارس مرمى نادي العين الإماراتي، من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي؛ بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

العين تأهل إلى نصف النهائي الآسيوي؛ بعد الفوز (3-1) على النصر بضربات الجزاء، مساء يوم الإثنين، عقب التعادل في نتيجة ذهاب وإياب دور الـ8، بأربعة أهداف لمثلهم.

عيسى وجّه رسالة إلى رونالدو، في تصريحات مع فضائية "أبوظبي الرياضية"؛ قائلًا: "أثبتنا اليوم أننا في العين.. رجال أفعال"؛ وذلك في رده على تصريحات رونالدو قبل مباراة الإياب، والتي توعد فيها بتحقيق ريمونتادا ضد زعيم الإمارات.

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وشدد الحارس المخضرم، على أنه وجميع زملائه في الفريق الإماراتي، اتفقوا على ترك التصريحات الإعلامية لرونالدو ونجوم النصر، على أن يركزوا هم في الملعب؛ من أجل خطف بطاقة التأهل.

ونفى خالد عيسى، تأثر نجوم العين، بالضغط الجماهيري الكبير للنصراويين، في مباراة الإياب بالعاصمة السعودية الرياض، مؤكدًا على أنهم كانوا يشعرون كما لو كانوا يلعبون على أرضهم في الإمارات.

وبخصوص تفضيلاته للمنافس في نصف النهائي الآسيوي الثاني بين الهلال والاتحاد؛ قال عيسى: "مرحبًا بمن سيأتي.. لا يهمنا المنافس".

جدير بالذكر أن الاتحاد، سيستضيف نادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ حيث انتهى لقاء الذهاب، بفوز الزعيم بهدفين مقابل لا شيء.