"نحن أبطال الدوري" .. تسريب خطاب تشافي بعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد!

تشافي هيرنانديز حمس نجوم برشلونة بشكل واضح.

يبدو أن خسارة الكلاسيكو لم تزد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة إلا حماسًا وإصرارًا نحو الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

جاء هذا بعد أن تم تسريب حديثه في غرف الملابس عقب الكلاسيكو الذي خسره النادي الكتالوني بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال تشافي بحسب ما ذكرت صحيفة "آس": "يمكنكم الفخر بالعمل الذي قمتم به، صدقوني عندما أقول لكم أن اللعب بتلك الطريقة سيمنحكم الفوز بلقب الدوري".

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وكان تشافي قد أكد في تصريحات بعد المباراة أن فريقه افتقد للفاعلية، في ظل إهدار العديد من الفرص وتسجيل هدف وحيد فقط.

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جدير بالذكر أن خسارة برشلونة تركته بعيدًا عن المتصدر ريال مدريد بأربع نقاط، وهو نفس الفارق مع جيرونا صاحب المركز الثاني.