إلى نجوم النصر .. كفاكم توريطًا للويس كاسترو واستشعروا قيمة قميص ناديكم

نجوم النصر دائمًا ما يورطون العبقري لويس كاسترو في المباريات

"الطرد".. يبدو أنه أصبح عادة لنجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

المدافع علي لاجامي كان أحدث نجوم النصر، الذين تعرضوا للطرد، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ حيث تم إشهار الكارت الأحمر المباشر له، في مواجهة برسبوليس الإيراني، مساء يوم الإثنين.

طرد لاجامي؛ جاء في الدقيقة 17 من عمر المباراة، عقب تدخله العنيف على أحد نجوم الفريق الإيراني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

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وقبل لاجامي.. تعرض 3 نجوم نصراويين لـ"الطرد"، في ثلاث بطولات مختلفة؛ وهو ما يؤكد على ضرورة انتباه اللاعبين، واستشعارهم أهمية هذا القميص.

وفي البداية، تعرض عبد الإله العمري، قلب دفاع النصر، إلى الطرد أمام الهلال، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، ليعقبه سلطان الغنام، في مباراة العالمي أمام أبها، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

أما آخر المطرودين قبل لاجامي، كان النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، في مباراة فريقه النصر أمام الاتفاق، ضمن منافسات دور ثمن النهائي بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

لويس كاسترو يتعامل بـ"ذكاء" مع طرد نجوم النصر

المثير في الأمر.. أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، نجح في كل مرة تقريبًا، يطرد فيها لاعب نصراوي، في التعامل مع المباراة بـ"ذكاء".

كاسترو قاد النصر، لقلب تأخره أمام الهلال بهدف إلى الفوز (2-1)، والتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، رغم الطرد ولعبه بـ10 نجوم فقط، أمام الفريق الأزرق الكبير.

وكرر المدرب البرتغالي الأمر أمام الاتفاق، عندما صعد بالفريق الأول إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، رغم طرد تاليسكا.

ورغم التعادل مع برسبوليس (0-0)؛ إلا أنه كان بمثابة الفوز، حيث ضمنت هذه النقطة لنادي النصر، والتي جاءت بـ10 لاعبين فقط، صدارة المجموعة الخامسة الآسيوية.

وتعتبر مباراة أبها، والتي استكملها النصر بـ10 لاعبين، بعد طرد سلطان الغنام؛ هي النقطة السوداء الوحيدة في تعامل لويس كاسترو مع النقص العددي، حيث اكتفى بالتعادل (2-2).

لذلك.. فإن الرسالة التي يُمكن توجيهها إلى نجوم النصر؛ هي: "كفاكم توريطًا لكاسترو؛ لأنه ليس في كل مرة ستسلم الجرة، ويستطيع هذا العبقري البرتغالي، التعامل مع النقص العددي".