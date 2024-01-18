نجوم الرياض يخسر بصعوبة على يد نوسانتارا في دوري 1ff

نجوم الرياض يتعرضون للهزيمة على يد نوسانتارا

سافر نجوم الرياض إلى جاكرتا، من أجل مواجهة إنتر نوسانتارا متصدر الدوري وذلك بالجولة 18، حيث كانت قائمة مباريات النجوم صعبة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث واجهوا المنافسين على اللقب باريس سان دينيس ومانهاتن.

الثقة في غرفة ملابس نجوم الرياض هشة بعد الخسارة بنتيجة 4-1 أمام مانهاتن على أرضه ووسط جماهيره، ولكن المدرب الألماني ماتياس يانسن تمسك بنفس التشكيل الأساسي الذي لعب به في رحله أندونيسيا.

بدأ إنتر نوسانتارا بشكل رائع، ونجح في التقدم بالهدف الأول بعد 3 دقائق فقط، بسبب خطأ ساذج من الحارس عادل سالم، حيث مرر له إنزو مونتيل الكرة إلى الخلف، ليتردد في التعامل مع الكرة، ليقطعها منه باس هولسينك الذي وجد الشباك خالية ليسددها في المرمى بكل سهولة.

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وواصل نوسانتارا الضغط على نجوم الرياض، حيث سدد الكرة 5 مرات خلال 30 دقيقة، جاءت أخطرها وأفضلها عن طريق لاعب الوسط الليتواني يوزاس بوتكوس، الذي سدد بقدمه اليسرى، لتخرج الكرة بعيدًا عن منطقة الجزاء.

أول فرصة خطيرة لنجوم الرياض كانت في الدقيقة 39، بعدما راوغ الجناح اليوناني كوستاس تاكاس من الجانب الأيمن، ليمررها إلى جميل سكيك الذي سدد الكرة على بُعد حوالي 8 ياردات من المرمى، ولكنها لم تسكن الشباك.

وكاد نوسانتارا أن يُضاعف النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما وجد بوتكوس هولسينك نفسه على بُعد حوالي 30 ياردة، وابتعد المهاجم الهولندي عن المدافع خليل نارين، وسدد الكرة، ولكن سالم تألق وتصدى لها وأبعدها عن المرمى، لينتهي الشوط الأول 1-0.

وكان نجوم الرياض أن يتعادل بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني، بعدما وصلت الكرة إلى أليكس أكينو الذي مررها إلى تاكاس، ليراوغ نحو المرمى، ثم مررها إلى البلوشي الذي أخطأ في تسديد الكرة في المرمى، على الرغم من أنه كان قريبًا بمسافة 10 ياردات.

وفي فرصة أخرى لنجوم الرياض، مرر أكينو الكرة إلى البلوشي، ليمررها اللاعب العماني إلى تاكاس المساند الذي وضع الكرة في الزاوية العليا بقدمه اليسرى، ليسجل هدف التعادل.

واصل النجوم تفوقه على نوسانتارا، حيث لعب أكينور تمريرة رائعة إلى بدر عبد الله، الذي كان يجب أن يسجل، ولكن بيتر كولز حارس مرمى نوسانتارا تصدى لها بالدقيقة 81.

وفي الدقيقة 86، استطاع نوسانتارا أن يُعيد التقدم، بعدما وجد فانج جونجي سيجارا بيرو على حافة منطقة الجزاء، الذي ركض باتجاه نارين، ووضعها على قدمه اليسرى ليسددها في مرمى سالم ليُعيد التقدم، لتنتهي المباراة 2-1، على ملعب جارودا.

وفي مباراة أخرى، نجح فريق بوندي في تحقيق واحدة من أعظم العودة لهذا الموسم ضد مانهاتن، حيث وجد الاستراليون أنفسهم متأخرين بهدفين دون رد في الشوط الأول، سجل الثنائي إسحاق كارتر، وسجل أولي هاريس مارش لاعب بوندي في الدقيقتين 55 و 65، قبل أن يُضيف بارفيت الهدف الثالث بالدقيقة 93 ليُسجل هدف الانتصار، لينتهي اللقاء 3-2.

وفي بوينس آيرس، فاز نادي سبورتيفو باليرمو على بنجالورو فينيكس 4-2، ليحقق أول انتصار له في 7 مباريات، وفاز باريس سان دينيس الذي لعب بدون فلوريان جرافا على نادي طوكيو للشباب 2-1 في طوكيو، بفضل هدفي موسىبالمي وهنري باباتوندي.

وهبط فريق جنوب لندن إلى قاع الترتيب، بعد هزيمته على يد برازيل أمازونيا 1-0، وأخيرًا لعب إف سي أنجيلينوس ونايجا مباراة ممتعة انتهت بالتعادل 0-0 في لوس أنجلوس.

وخرج فريق نجوم الرياض من المراز الستة الأولى، حيث لم يتبق سوى 4 مباريات حتى التصفيات، والمباراة التالية ستكون على أرضه ضد نادي طوكيو للشباب، الذي يُعاني حاليًا.

هدف الجولة

كانت تسديدة إسحاق كارتر في وضع جيد لفريق مانهاتن ضد بوندي، هي أفضل الأهداف في الجولة 18، نهاية رائعة للجناح الأيسر.