نجوم الرياض يتعرض لهزيمة مذلة أمام مانهاتن في دوري 1ff

نتائج الجولة 17 ضمن منافسات دوري 1ff

على الرغم من دخول فريق نجوم الرياض مباراة الجولة الـ17 أمام مانهاتن بروح عالية بعد الفوز الجولة الماضية أمام باريس سان دينيس في باريس بهدفين لهدف، إلا أن الفريق تعرض لهزيمة ثقيلة على يد مانهاتن بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

تقدم فريق الرياض بالهدف الأول بالدقيقة 29 من زمن المباراة عن طريق الجناح اليوناني كوستاس تاكاس، بعد تمريرة من زميله جميل سكيك، ليراوغ المدافع أفرام ماتز ويسدد الكرة في الشباك بالقدم اليسرى، ليُسجل الهدف الأول له، والأسيست السابع لسكيك.

ولم يدم التقدم طويلًا، حيث تعادل مانهاتن بعد 3 دقائق فقط، عن طريق جوزيه ألكانتارا، بعد عمل رائع داخل منطقة الجزاء، ليسددها في الشباك بقدمه اليسرى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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وفي الدقيقة 70؛ تقدم مانهاتن عن طريق تسديدة بهلوانية من لاعب الوسط بن روثفن، حيث قام بتسديد الكرة العالية بشكل رائع بعد عرضية من كوري روبسون، قبل أن يُضيف جونسون الهدف الثالث بعد تمريرة جوست دي جروت، ليختتم نفس اللاعب "جونسون" أهداف المباراة بعد الارتقاء فوق سيدي مباي، ليُسجل الهدف الثامن له هذا الموسم، والرابع في المباراة.

ومن حيث التقييمات، فإن اليوناني كوستاس تاكاس هو أعلى لاعب تقييمًا في المباراة، فيما وصل المدافع الشاب إنزو مونتيل إلى المراكز الستة الأولى.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق برازيل أمازونيا على ضيفه نادي طوكيو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ماناوس، حيث تقدم أصحاب الأرض بالدقيقة 38 عن طريق جوستافو كارفاليو، وأدرك تسوباسا تاناكا التعادل لطوكيو بالدقيقة 71، قبل أن يُعيد فريق أمازونيا للتقدم، ويقتل جيلهيرمي أورلاندو المباراة بالدقيقة 88.

وفي أكبر مفاجأة خلال الموسم الحالي، سحق فريق بوندي إف سي نظيره إف سي أنجيلينوس بنتيجة 5-1، حيث سجل لفريق بوندي "متذيل الترتيب قبل دخوله المباراة" الشاب آش جونز هدفين بالإضافة إلى أهداف زلاتكو كوزباسيتش وكاسيانو رودريجيز وسوتيريس شاريتوس، وهدف أنجيلينوس الوحيد عن طريق آدم أوسي.

ولم ينتصر نادي سبورتيفو باليرمو في 7 مباريات، بعدما خسر بنتيجة 4-2 على أرضه أمام إنتر نوسانتارا، حيث افتتح باس هولسينك التسجيل، ليضيف يوزاس بوتكوس ثلاثية لنوسانتارا.

وفاز فريق باريس سان دينيس على بنجالورو فينيكس بهدف دون رد في الهند، ليعتلي صدارة الترتيب، وأخيرًا واصل نادي نايجا يونايتد صعوده في الترتيب مجددًا، حيث فاز على ضيفه جنوب لندن يونايتد 1-0، حيث سجل ديجي أكاندي الهدف الوحيد بالدقيقة الثامنة، لينتصر الفريق النيجيري.

واستمر فريق نادي الرياض في المركز الساس بالترتيب، في ظل تنافس 4 أو 5 فرق على المراكز المتقدمة، حيث لم يتبق سوى 5 مباريات فقط.

هدف الجولة

فاز هدف فريق أنجيلينوس الوحيد في مرمى بوندي إف سي، والذي سجله اللاعب آدم أوسي بلقب هدف الجولة، بعد تسديدة مذهلة أسكنت شباك الخصم.