نجم يوفنتوس يناشد إبراهيموفيتش: "من فضلك عد للسويد!"

هل يعود إبرا للمنتخب؟

طالب نجم يوفنتوس السويدي الشاب ديان كولوشيفسكي من مواطنه وصديقه زلاتان إبراهيموفيتش العودة لصفوف المنتخب رغم اعتزاله اللعب الدولي قبل سنوات.

إبرا لم يلعب مع السويد منذ أمم أوروبا 2016 بعد اعتزاله دولياً، ولكن مؤخراً ياني أندرسون، مدرب المنتخب، كشف عن اجتماعه مع اللاعب واحتمالية عودته.

وقال كولوشيفسكي للإعلام بعد لقاء يوفنتوس مع ساسوولو: "نكتب لبعضنا البعض دوماً، هو أسطورتي ولا يوجد أحد في العالم يقوم بما يقوم به".

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وأضاف: "عندما يشيد بي، هذا يجعلني أبذل المزيد من الجهد في التدريبات وأصبح فخوراً بنفسي، أتمنى عودته للمنتخب في اليورو".

واستمر الشاب: "سيكون رائعاً أن يتواجد، من أجلي ومن أجل السويد ككل، هيا يا إبرا، من فضلك عد!".

وحول تألقه مع يوفنتوس: "أدخل الملعب وهدفي هو الفوز باللقاء، كان يمكنني تقديم المزيد ولكن المهم الفوز، أريد اللعب هنا لسنوات".

يوفنتوس فاز على ساسوولو الأحد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد، وشارك كولوشيفسكي كبديل في مجريات اللقاء.