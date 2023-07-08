نجم يوفنتوس عن انتقاله للدوري السعودي: كريستيانو رونالدو لا يريدني!

نجم يوفنتوس يتحدث عن مستقبله

تحدث خوان كوادرادو، نجم فريق يوفنتوس السابق عن مستقبله بالفترة القادمة وحقيقة اقترابه من الدوري السعودي.

ورحل كوادرادو عن صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي بعد نهاية عقده بختام الموسم المنقضي.

وقال كوادرادو، في تصريحات لصحيفة "آس" عن مستقبله:" سأفكر بهدوء، جلست مع وكيل أعمالي وهناك بعض الخيارات وسنرى الأفضل بينهم".

وبسؤاله عن اللعب في الدوري السعودي أجاب: "أحب المنافسة وكريستيانو رونالدو هناك، وقال بسخرية لكنه لا يريدني هناك، أنا هادئ وسأتحدث مع وكيل أعمالي وسنتخذ قرارنا".

وخاض كوادرادو، 314 مباراة بقميص يوفنتوس وسجل 26 هدفًا وقدم 65 تمريرة حاسمة.