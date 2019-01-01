نجم وسط إيفرتون يكشف تفاصيل فشل انتقاله لباريس

لازال يطمح في عودة النادي الفرنسي لمحاولة ضمه خلال الصيف القادم

كشف إدريسا جاييه لاعب وسط نادي إيفرتون الإنجليزي، كواليس فشل انتقاله إلى باريس سان جيرمان في يناير الماضي.

باريس حاول التعاقد مع نجم إيفرتون في الميركاتو الشتوي الماضي، حيث عرض 26.2 مليون جنيه إسترليني.

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اللاعب كان يبدو وأنه يرحب بالخطوة، بحثاً عن تحدي جديد، ولكن إيفرتون رفض العرض المتأخر.

وقال جاييه في تصريحات صحفية:"للأسف كان حلماً ولكنه لم يتحقق، حيث تعطلت الصفقة في اللحظات الأخيرة".

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وأضاف السنغالي:"حاولت الضغط وإقناع النادي بأنها فرصة لا تعوض بالذهاب لباريس في عمر 29 عاماً".

وتابع:"كل لاعب يطمح ويحلم باللعب لأفضل الأندية والمشاركة في دوري أبطال أوروبا، يشرفني اهتمام باريس بضمي".

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واستكمل:"الآن أعلم جيداً رغبة أندية كبيرة في التعاقد معي، وهو ما يحفزني على العمل بشكل أكبر ربما لم تنته الأمور مع باريس".

يذكر أن النادي الفرنسي تعاقد مع لياندرو باريديس من زينيت الروسي بالأيام الأخيرة من ميركاتو يناير.