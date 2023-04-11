نجم هوليوود يسخر من قمة ليفربول وآرسنال: مباريات الدرجة الخامسة أصعب!

فوز مثير بالدرجة الخامسة للدوري الإنجليزي يثير الجدل!

تصدر فوز فريق ريكسهام على نظيره نوتس كاونتي في مواجهة مثيرة ضمن مباريات الدوري الإنجليزي بالدرجة الخامسة يوم السبت الماضي العناوين الرئيسية في الصحف.

وصعد ريكسهام إلى صدارة الدوري بعد فوز مثير بنتيجة 3-2 على نوتس كاونتي، ويقترب من التأهل للدرجة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتصدر حارس المرمى بن فوستر، عناوين الصحف عندما صد ركلة جزاء في الدقيقة 97 مما أدى إلى احتفالات صاخبة وتفاخرروب ماكلهيني مالك النادي ونجم هوليوود على وسائل التواصل الاجتماعي بأن مباراة فريقه أثارت ضجة أكبر من مواجهة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وأرسنال.

وحصل منشور مالك نادي ريكسهام على إشارات بعدد 61,923 مقارنة بـ 61،795 لمباراة ليفربول ضد أرسنال.

وأظهرت الإحصائيات أيضًا أن ريكسهام احتل الصدارة عندما تعلق الأمر بضجة وسائل التواصل الاجتماعي وحصل إعلان ريكسهام على 10.5 مليون مشاهدة على تويتر مقارنة بـ 2.9 مليون مشاهدة لارسنال و 1.8 مليون مشاهدة لليفربول.

وكانت مباراة ريكسهام مثيرة ولكن في آنفيلد كانت الإثارة حاضرة أيضًا حيث أهدر أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز فرصة التقدم بهدفين لصفر ليتعادل 2-2 في مباراة شهدت إهدار محمد صلاح ركلة جزاء وصدم الظهير آندي روبرتسون بمرفقه من قبل الحكم المساعد في الشوط الأول بعد توبيخ الحكم.

ويواصل ريكسهام مباراته الحاسمة في بارنت يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز ويسافر أرسنال إلى وست هام يوم الأحد بينما يواجه ليفربول ليدز يونايتد يوم الاثنين.