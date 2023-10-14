نجم ميلان يكشف الكواليس .. طلبت أن أكون الحارس وليس جيرو!

تفاصيل مثيرة في حراسة مرمى ميلان...

كشف كريستيان بوليشيتش، لاعب ميلان، عن كواليس اختيار زميله في الفريق أوليفييه جيرو، لحراسة مرمى الروسونيري، في مباراة جنوى في الدوري الإيطالي.

وكان ميلان قد حقق فوزًا غاليًا على جنوى بهدف في الوقت القاتل لكريستيان بوليشيتش، قبل أن يتعرض حارسه مايك مينيان للطرد عقب أن استنفذ الفريق كافة التبديلات.

وقرر الجهاز الفني للفريق حينها الاعتماد على جيرو، في حراسة مرمى الفريق فيما تبقى من وقت المباراة، وتألق المهاجم الفرنسي في مركزه الجديد وتصدى لفرصة خطرة وقاد فريقه للحصول على نقاط المباراة كاملة.

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وكشف بوليشيتش كواليس اختيار جيرو ليكون هو حارس مرمى ميلان، وقال: "كنت أنا من سيقف حارس مرمى أمام جنوى وكنت مستعدًا، ولكن مدرب حراس المرمى قرر الاعتماد على جيرو لأنه أطول منى".

وكان ميلان، قد قرر تكريم جيرو على طريقته الخاصة وقام بوضع اسم اللاعب على قميص حارس المرمى الخاص بالموسم الجاري، وجعله متاحًا في المتجر لمن يريد أن يشتريه.

جدير بالذكر أن جيرو كان قد سجل أربعة أهداف في تسعة لقاءات مع ميلان هذا الموسم في كل البطولات كما صنع ثلاثة.