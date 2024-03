"إنه الأسوأ على الإطلاق" .. نجم منتخب إنجلترا السابق يضع هاري كين في قائمة سوداء مع كريستيانو رونالدو ولويس سواريز

"مخادع ويفلت من العقاب في كل جولة!"

لم يفلت الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ وقائد منتخب إنجلترا، من التواجد ضمن قائمة استثنائية، تضم أبرز المهاجمين على مستوى العالم.

وأعدت صحيفة "Daily Mail"، قائمة تضم أكثر المهاجمين خداعًا والذين يتعمدون السقوط في منطقة الجزاء وتوريط المدافعين في الحصول على ركلات الجزاء، وتم تناول هذه القائمة في بودكاست بعنوان "It's All Kicking Off".

و قام الصحفي الرياضي إيان ليدمان بتجميع تلك القائمة، حيث زعم أن النجم الألماني يورجن كلينسمان يأتي في المركز الخامس، كريستيانو رونالدو "الرابع"، لويس سواريز "الثالث"، ريفالدو "الثاني"، بينما يأتي آشلي يونج في المركز الأول.

إلا أن هذه القائمة لم تقنع كريس ساتون، مهاجم منتخب إنجلترا وبلاكبيرن روفرز السابق، خلال مناقشة في "البودكاست" الذي قال: "سأذكر اسمين لا أعرف كيف استبعدتهما، برونو فيرنانديز وهاري كين".

وأضاف: "هاري كين هو أكبر ممثل ومخادع في هذا الأمر وبمسافة ميل عن أقرب ملاحقيه، إنه كثير التمثيل ويفلت من العقاب أسبوعًا بعد أسبوع - طوال الوقت لأنه هداف كبير وقائد منتخب إنجلترا، إنه أسوأ ما رأيت على الإطلاق. نعم هو لاعب رائع، هداف رائع، حصل على كل شيء، لكنه غواص".

ولا يعيش هاري كين وقتًا جيدًا داخل بايرن ميونخ، حيث بات الفريق مهددًا بخسارة لقب الدوري الألماني، الذي حافظ عليه على مدار 11 موسمًا ماضيًا، لكنه يستعد الآن لقيادة منتخب الأسود الثلاثة لخوض بطولة "يورو 2024".