نجم مقدونيا يشعل صراع الانتقالات بين ريال مدريد وبرشلونة!

يبدو أن الصراع بين قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، في سوق الانتقالات لن يتوقف أبدًا، والآن يراقب الناديان المقدوني إليف إلماس لاعب نابولي الإيطالي.

إلماس، 22 عامًا، انضم إلى نابولي في 2019 قادمًا من فنربخشه التركي، ليلعب 96 مباراة مع نادي الجنوب الإيطالي في جميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل ستة أهداف وتقديم أربع تمريرات حاسمة.

وفي الموسم الحالي، أصبح لاعب منتخب مقدونيا أحد أهم اللاعبين في صفوف نابولي، بعد أن لعب 16 مباراة مع الفريق، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أكد أن ريال مدريد وبرشلونة مهتمان بالحصول على خدمات إلماس، الذي يمكنه اللعب في عدة مراكز في خط الوسط.

وأشار التقرير إلى أن عرضًا بقيمة 17 مليون يورو قد يكون كافيًا لإقناع نابولي بالتخلي عن إلماس، رغم حقيقة أن عقد اللاعب ممتد حتى يونيو 2025.

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يعرف إلماس جيدًا، حيث انتقل اللاعب إلى صفوف نابولي تحت قيادة المدرب الإيطالي، قبل أن تتم إقالة أنشيلوتي من تدريب الفريق في ديسمبر 2019.

أداء إلماس مع منتخب مقدونيا خلال تصفيات كأس العالم 2022، ومستواه مع نابولي خلال الموسم الحالي أشعل الاهتمام بخدماته، وبالتأكيد فإن الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة على ضمه سيكون مشتعلًا.

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