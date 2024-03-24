نجم مانشستر سيتي يريد ثورة في كرة القدم.. هالاند: لا أفهم هذا القانون!

هالاند يرفض التقنيات الحديثة في كرة القدم...

كشف إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عن رغبته في استخدام تقنية خط المرمى، ولكن لتغطي جميع أنحاء الملعب، كما عبر عن أكثر ما يزعجه في كرة القدم الحديثة.

وقال المهاجم النرويجي، في مقابلة مع الإذاعة الرسمية لناديه: "أتمنى إدخال تقنية خط المرمى في جميع أنحاء الملعب، يجب أن نعلم متى تكون الكرة خارج الملعب".

وأضاف: "ولكن ما يزعجني حقًا هو رميات التماس، لا يهم إن رميت الكرة بتلك الطريقة أو غيرهم، ولكن يجب أن تتأكد أن يديك على الكرة، أنا لا أعرف حتى القواعد، وإن كنت سأنفذ أنا الرمية فمن الوارد أن أنفذها بشكل خاطئ".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "كذلك لا يمكن سرقة الكثير من الأمتار أثناء تنفيذ رميات التماس، يجب أن يكون هناك حدًا للمسافة التي يقطعها اللاعب عند التنفيذ، وأعتقد أن هذا سيحدث في المستقبل".

جدير بالذكر أن هالاند، يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده أمام سلوفاكيا في مباراة ودية يوم الثلاثاء، قبل أن يعود إلى مانشستر سيتي ليواجه آرسنال، في قمة الدوري الإنجليزي، الأسبوع القادم.