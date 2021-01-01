نجم مانشستر سيتي يتحدى مبابي ثم يتراجع!

مواجهة مرتقبة بين باريس ومانشستر

نشر فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، تغريدة تحدى فيها نظيره في بي إس جي كيليان مبابي قبل لقاء الفريقين المرتقب، ثم قام بمسحها.

وعبر سيتي مساء الأربعاء من خصمه بوروسيا دورتموند وضرب موعداً مع بي إس جي في نصف النهائي بعد أن تخطى الأخير بايرن ميونخ.

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وكتب فودين عبر تويتر: "كيليان مبابي، هل أنت جاهز؟"، ثم بعد دقائق قليلة اختفت التغريدة من على الموقع.

المصادر الصحفية ذكرت بأن على الأغلب من نشر التغريدة الفريق الخاص باللاعب الذي يدير حساباته على وسائل التواصل الاجتماعية.

وبحسب التقارير، ففودين شعر بالغضب من التغريدة وطلب مسحها مباشرة بعد أن انتشرت سريعاً على كل المواقع.

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اللاعب الإنجليزي الشاب سجل ذهاباً وإياباً في انتصاري سيتي على دورتموند، كذلك فعل مبابي مع باريس ضد بايرن لحساب نفس الدور.

ويُلعب ذهاب نصف النهائي في الأسبوع الأخير من أبريل، والإياب في الأسبوع الأول من مايو لتحديد أحد طرفي نهائي دوري الأبطال.