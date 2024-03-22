نجم مانشستر سيتي: العدالة ستأخذ مجراها، وريال مدريد هو الأفضل في أوروبا!

مهمة صعبة في انتظار حامل اللقب

أعرب رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، عن ثقته في إمكانية فوز فريقه على ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

حامل لقب دوري الأبطال وقع في قرعة صعبة أمام ريال في دور الثمانية، وهو الأمر الذي علق عليه رودري في مقابلة مع الصحفيين نشرتها صحيفة "as" الإسباني.

وقال رودري عن سيتي:"سيكون الأمر معقدًا للغاية، ولكن مع العودة إلى الوطن أصبحنا أكثر ثقة، المباراة ستكون صعبة جدًا، ولكن لو أردت الفوز بدوري أبطال أوروبا يجب عليك التغلب على الأفضل، وهنا نتحدث عن ريال مدريد".

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وعن مداهمة الشرطة للاتحاد الإسباني:"لقد فاجأنا الأمر، أنباء غير سارة بكل تأكيد، ولكن يجب أن نترك الأمر في يد العدالة، واجهنا مشاكل خارج كرة القدم لبعض الوقت وتعلمنا التركيز على ما يحدث فقط في الملعب".

وعن خوضه 60 مباراة مع سيتي دون خسارة:"أشعر بالفخر الشديد، ولكن ما أفضله هو الفوز بالألقاب الجماعية، أشعر بالامتنان لحصولي على المركز الخامس بالكرة الذهبية، ولكنه تقييم يقوم به الآخرون".

المقارنة بين الدوريين الإسباني والإنجليزي:"التقييم ليس له معنى كبير، في المسابقات الأوروبية نجد أحيانًا أن هناك عدد أكبر من الفرق الإنجليزية، وفي أحيان أخرى تتواجد الأندية الإسبانية بشكل أكبر، كل بطولة معقدة بطريقتها الخاصة، في إنجلترا هناك إيقاع أسرع، وفي إسبانيا الأمر يتعلق بالجوانب التكتيكية بشكل أكبر".

وفي نهاية حديثه شدد رودري على أن الفوز بيورو 2024 مع منتخب إسبانيا يعتبر من أهم أهدافه، ولكنه يفضل التفكير في الأمر في اللحظة المناسبة.