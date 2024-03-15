نجم ليفربول يروي سر قصة "الخنازير الثلاثة" التي ربطته بريال مدريد!

هل يتحقق حلم والده؟

كشف لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، عن قصة ربطته بالعملاق الإسباني ريال مدريد منذ الطفولة بسبب والده.

نجم وسط ليفربول يظهر حاليًا بفيلم وثائقي بعنوان "أليكسيس ماك أليستر .. حلم البطل"، وهو عمل من إنتاج شركة "DAZN" يتحدث فيه عن بدايته مع كرة القدم، وصولًا بفوزه بكأس العالم مع منتخب بلاده والانتقال للريدز الصيف الماضي.

وقال ماك أليستر في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:"كان والدي يلعب كرة القدم، وأتذكر أنه حكى لنا قصة الخنازير الثلاثة الصغيرة، هي قصة شهيرة للأطفال وقتها ولكن والدي قام بتغييرها".

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وأضاف:"والدي حول هذه القصة إلى نسخة خاصة به وأطلق عليها الإخوة الثلاثة، والذين حققوا حلمهم وذهبوا للعب لريال مدريد".

جدير بالذكر أن ماك أليستر انضم لليفربول قادمًا من برايتون مقابل 40 مليون يورو بالميركاتو الصيفي الماضي، وأصبح من الأعمدة الأساسية لفريق المدرب يورجن كلوب هذا الموسم.