نجم ليفربول عن ركلة ميسي الثابتة: عبقري ولا يمكن إيقافه

ثناء مستحق من نجم فريق ترينت ألكسندر أرنولد لليونيل ميسي على الركلة الثابتة في شباك ليفربول في العام الماضي.

أثنى النجم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لاعب فريق ليفربول على الركلة الثابتة التي سجلها ليونيل ميسي في شباك فريقه في العام الماضي.

جاء هذا في جلسة على مواقع التواصل الاجتماعي للنجم الإنجليزي رفقة جماهيره، تقوم فيها الجماهير بالسؤال ويرد فيها اللاعب عليهم.

وقامت أحد الجماهير بنشر الركلة الثابتة التي سجل من خلالها ليونيل ميسي الهدف الثالث في مباراة هذا نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالعام الماضي.

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ورد الظهير الأيمن لليفربول على مقطع الفيديو بإعادة نشره وكتب عليه تعليقًا مقتضبًا وقال: "عبقري، ولا يمكن إيقافه".

وكان برشلونة قد حقق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في لقاء الذهاب على نظيره ليفربول في ملعب كامب نو بأقدام ليونيل ميسي ولويس سواريز.

ونجح ليفربول في قلب الطاولة على ميسي ورفاقه في ملعب أنفيلد بعدها بثلاثة أسابيع، حيث فاز الريدز بأربعة أهداف نظيفة وصعدوا لنهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ عام 2005 بعد التفوق على توتنهام بثنائية نظيفة وقع عليها محمد صلاح وديفوك أوريجي.