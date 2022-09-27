نجم ليفربول السابق يشيد بقرار فيتوريا بشأن صلاح

صلاح سيحصل على مدة راحة أطول من بقية زملائه

يعتقد مدافع ليفربول السابق خوسيه إنريكي، أن عودة محمد صلاح إلى ميرسيسايد مبكرًا بعد غيابه عن مواجهة مصر ضد ليبيريا هي أنباء إيجابية للريدز.

وكان مدرب المنتخب المصري روي فيتوريا قد قرر إراحة صلاح، مما مكن المهاجم من العودة إلى مركز التدريبات في وقت أبكر مما كان مخططًا له في البداية.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانه الذي أوضح فيه غياب صلاح عن مواجهة ليبيريا بعد أن شارك ضد النيجر في المباراة السابقة.

وكان صلاح قد سجل هدفين في فوز منتخب الفراعنة على النيجر بثلاثية دون رد في أول لقاء للمدرب فيتوريا مع مصر.

وينظر إلى تجنب خطر التعرض لإصابة محتملة في المباراة الودية ضد ليبيريا على أنها خطوة ذكية وإيجابية لليفربول بينما يستعدون للدخول في جدول مزدحم.

ويتفق إنريكي، مدافع ليفربول السابق، مع هذا الشعور، حيث انتقل إلى تويتر للإعلان عن رأيه بشأن هذا القرار، حيث قال: "أخبار رائعة لنا الريدز".

حيث من المقرر أن يحصل صلاح على يومين إضافيين للراحة ثم يتدرب مع ناديه، كما أنه ابتعد عن خطر الإصابة والابتعاد عن المشاركة.

وسيساعد هذا يورجن كلوب في استعداداته للمباراة القادمة على أرضه ضد برايتون يوم السبت وسيكون المدرب الألماني حريصًا على تنشيط نجمه المصري.

جدير بالذكر أن ليفربول يمر بانطلاقة موسم سيئة حيث ابتعد عن المراكز الأولى بعد وصوله للنقطة التاسعة فقط من أصل 6 مواجهات، ليتواجد في المركز الثامن.