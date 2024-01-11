"لا تمنحوه صلاحيات مطلقة".. نجم ليفربول السابق: كلوب كان سيضيع صلاح من أجل مواطنه!

"لم يكن يريد التوقيع معه لولا إصرار الإدارة"

فجر جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، لم يكن يرغب في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول صيف 2017 قادما من روما الإيطالي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، وفي 7 مواسم قضاها الفرعون مع الريدز تحول إلى أسطورة في تاريخ النادي وساعده على الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كاراجر في حديثه لبرنامج "ستيك تو فوتبول"، أن كلوب لم يكن في البداية يريد التعاقد مع محمد صلاح، وكان يفضل عليه مواطنه جوليان براندت، لاعب باير ليفركوزن آنذاك ونجم بوروسيا دورتموند الحالي.

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واستعان كاراجر بهذه القصة، من أجل التأكيد على صحة وجهة نظره في أن المديرين الفنيين، ليس من دورهم أن يشتروا كل لاعب، مؤكدًا: "لا أعتقد أن المدرب يجب أن يكون قادرًا على فعل ما يريده، فعندما تنظر إلى مانشستر يونايتد والأمر المثير للقلق، يبدو الأمر كما لو كان (إيريك تين هاج) قد اشترى للتو كل لاعب يعرفه".

وأضاف نجم الريدز السابق: "عندما جاء صلاح إلى ليفربول في البداية، كان أحد الأشخاص المثيرين للاهتمام، وكان يورجن كلوب منفتحًا بشأن هذا الأمر".

وأوضح: "لم يكن يريد التوقيع معه، بل أراد جوليان براندت. لقد حاول ليفربول التعاقد مع صلاح قبل أن يذهب إلى تشيلسي، وذهب صلاح بعد ذلك إلى روما، وكان مسؤولو ليفربول مصرين للغاية على ضرورة التعاقد مع هذا اللاعب".

وختم كاراجر: "انظر إلى ما فعله محمد صلاح، لكن كان من الممكن أن تسير الأمور في الاتجاه الآخر بسهولة".