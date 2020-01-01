نجم ليفربول السابق: صلاح وماني سيتركان الفريق

لاعب الريدز السابق أكد أن تعويض ماني أصعب من صلاح

قال جاسون ماكاتير لاعب ليفربول الإنجليزي، إن هنالك احتمالية كبيرة في أن يغادر الثنائي محمد صلاح وساديو ماني الريدز مع نهاية الموسم الجاري.

صلاح وماني يشهدان فترة توهج في هذه الأيام ويعدان سبباً رئيسياً في تواجد ليفربول في صدارة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بفارق 14 نقطة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "راسينج بوست"، ليفربول عليه غلق الأبواب أمام رحيل لاعبيه الذين يعتمد عليهم ولكن الأمر في غاية الصعوبة عندما تتحدث عن مواهب عملاقة بحجم صلاح وماني.

ويشعر ماكاتير بأن ماني سيوافق بالبقاء في صفوف النادي لوقت أطول ولكن صلاح ربما يطلب الرحيل لخوض تحداً جديداً خارج إنجلترا.

وتابع: "استطيع تفهم رغبة ساديو ماني في الرحيل إلى ريال مدريد إذا طلب ذلم مستقبلاً، النادي بالفعل لم يعد مثلما كان لكن يبقى هو أكبر نادي في العالم في الفوز بالبطولات القارية، وسيكون حينها قد نجح في الفوز بالدوري مع ليفربول، محققاً كافة الألقاب رفقة الريدز.

واستكمل: "في نظري في حالة رحيل ماني اعتقد أن الفريق سيبدأ في التفكك من جديد وحينها سيكون من الصعب وجود لاعب بقيمة وحجم ماني في الملعب الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق، تعويض ماني أمر أصعب من تعويض صلاح في الملعب".

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واختتم: "استطيع بشدة رؤية ماني في الفريق لعدة سنوات أخرى، لكنني أرى أن صلاح اتخذ قراره بالرحيل إما في الموسم المقبل أو الذي يليه".

ماني كان قد انضم إلى ليفربول في 2016 مسجلاً 74 هدفاً في 152 مباراة، فيما سجل صلاح الذي انضم في الموسم التالي 85 هدفاً في 132 مباراة.