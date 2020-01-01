نجم كولومبيا السابق: خاميس يستحق فرصة ومعاملة زيدان مقززة

فاوستينو أسبريا نجم منتخب كولومبيا السابق يفتح النار على زين الدين زيدان بسبب نجم ريال مدريد خاميس رودريجيز

قال فاوستينو أسبريا نجم منتخب كولومبيا السابق إن المعاملة التي يعاملها المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان لخاميس رودريجيز مقززة وغير مقبولة.

وكان خاميس قد ابتعد عن الواجهة وتراجعت أدواره بصورة كبيرة مع زين الدين زيدان حتى قاده ذلك للرحيل عن صفوف الفريق إلى بايرن ميونخ في ولاية المدرب الفرنسي الأولى.

وفي الولاية الثانية لم يحصل خاميس على الفرص الكفاية للمشاركة كأساسي، الأمر الذي استفز العديد من الأشخاص وعلى رأسهم فاوستينو أسبريا.

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وقال نجم منتخب كولومبيا السابق إنه ليس هناك أي مبرر لتواجد خاميس رودريجيز الدائم على دكة البدلاء ومنح الفرصة للاعبين أقل جودة منه.

وأضاف: "خاميس ليس مقصرًا ولا يمكن لومه على ما يحدث معه في ريال مدريد، إنه يشارك في التدريبات بشكل دائم ويؤدي كل ما عليه"

وتابع: "المدرب يقول دائمًا إن كل اللاعبين متساوون وكلهم يحصلون على الفرص بشكل متساوي فيما بينهم، ولكن هذا غير صحيح وفقًا لما يحدث"

وأردف: "هناك 3 أو 4 بدلاء هم من يشاركون دائمًا، وفي الوقت الذي يشارك فيه لاعبون شباب أو ماريانو دياز مثلًا يبتعد هداف كأس العالم 2014 عن الواجهة"

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يذكر أن خاميس رودريجيز كان قريبًا من الرحيل عن ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن المقابل المادي كان هو العائق الوحيد.