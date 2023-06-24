نجم صربيا "صاحب القميص الممزق" على رادار أندية دوري روشن السعودي

أحمد رفعت
20221111 Serbia national teamGetty Images
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تعرف على اللاعب الذي تستهدفه أندية دوري روشن السعودي

الأندية السعودية لا تهدأ أبدًا في فترة الانتقالات الصيفية 2023، حيث دخل أحد نجوم المنتخب الصربي في قائمة اللاعبين المستهدفين من جانب أندية دوري روشن السعودي.

وأكدت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، على أن لاعب الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب نادي لاتسيو الإيطالي، يلقى اهتمامًا من أندية سعودية.

وقال ماتيا كيزمان وكيل سافيتش عن تلك الأخبار: "يوجد الكثير من الاهتمامات بضم اللاعب من السعودية، ولكننا نمتلك خيارات أخرى حاليًا".

وكيل اللاعب الصربي أضاف: "لا يمكنني أن أؤكد أنه لن يلعب في دوري روشن السعودي الموسم المقبل، ولكن سنرى ماذا يخبئه لنا المستقبل".

وكان لسافيتش واقعة طريفة خلال معسكر صربيا استعدادًا لكأس العالم قطر 2022، وذلك بعدما قام زملائه بتمزيق قميصه بعد ولادة نجلته إيرينا، وذلك حسب التقاليد الصربية، حيث يتم نزع ما يرتديه الأب ليتم لف الطفل به فور ولادته. "اقرأ التفاصيل"

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