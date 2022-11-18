بسبب مولودته .. لاعبو صربيا يمزقون قميص نجم الفريق!

احتراماً للتقاليد!

شهد معسكر منتخب صربيا واقعة غريبة بعد أن قام لاعبو الفريق بتمزيق قميص نجمهم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بعد ولادة نجلته.

وأعلن نجم لاتسيو عبر خاصية القصص على إنستجرام عن وصول مولودته إيرينا مساء الخميس، الأنباء التي احتفى بها المعسكر كله.

وقام لاعبو الفريق بتمزيق القميص الذي يرتديه نجم خط الوسط، الأمر الذي أثار دهشة غير الصربيين من التصرف الذي يعد تقليداً في البلاد.

وبحسب التقاليد الصربية، يتم الاحتفاء بالأب يوم وصول مولوده بهذه الحركة كما كان يحدث في العصور الوسطى عندما كان يتم نزع ما يرتديه ليتم لف الطفل فور ولادته بداخله.

وتقص صربيا شريط الافتتاح في المجموعة السابعة لكأس العالم عندما تلاقي أحد أبرز المرشحين البرازيل مساء الخميس المقبل.