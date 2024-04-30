نجم ريال مدريد يرفض "السقوط في القاع": لن أتخلى عن حلمي

واعد الميرنجي يغلق الباب أمام الجميع برد حاسم

كشفت تقارير صحيفة، عن نادٍ إسباني حاول التوقيع مع أردا جولر، لاعب ريال مدريد، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وانتقل جولر إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، بعد منافسة قوية مع برشلونة، لكنه لم يحصل على فرص للمشاركة بالمباريات، حيث ظهر في 8 مباريات فقط وسجل هدفين.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن إذاعة "لاكادينا سير"، أن نادي غرناطة حاول التعاقد مع جولر في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن اللاعب تمسك بالبقاء في ريال مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت أن غرناطة دخل في مفاوضات مع وكيل جولر، من أجل إقناعه بالانتقال إلى صفوفه في الشتاء الماضي على سبيل الإعارة، وذلك لتعويض انتقال براين سرقسطة إلى بايرن ميونخ.

وأشارت "سير" إلى أن بعض الأشخاص في نادي غرناطة تربطهم علاقة جيدة بجولر، لأنهم يعرفونه منذ أن كان في تركيا، وحاولوا بالفعل التعاقد معه من قبل.

وأوضحت أن مسؤولي النادي الإسباني، تحدثوا مع جولر لإقناعه بفترة الإعارة، لكنه أجاب بأنه لا يريد التخلي عن حلمه بالنجاح في ريال مدريد، وأنه لن يلعب لأي نادٍ غيره.

ويعد فريق غرناطة، أحد الفرق المهددة بقوة لمغادرة الدوري الإسباني، حيث يحتل حاليًا – بعد مرور 33 جولة- المركز الـ19 قبل الأخير، ويفصله 10 نقاط عن آخر المراكز المؤمنة من دوامة الهبوط.