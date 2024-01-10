نجم ريال مدريد يحاول إقناع هالاند.. وعائق وحيد يهدد الصفقة

يشرح له نمط الحياة في سانتياجو برنابيو

تتزايد التكهنات بشأن مستقبل النرويجي إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، بعدما ترددت أنباء تفتح الباب أمام انتقال محتمل إلى ريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن "عقد هالاند مع السيتي يتضمن شرطًا جزائيًا يبلغ 200 مليون يورو (حال بيعه لنادٍ داخل إنجلترا)، لكنه يقل إلى نحو 100 مليون يورو فقط إذا رحل للخارج".

وذكرت إذاعة "كادينا سير" أن نجم ريال مدريد جود بيلينجهام انضم إلى الجهود المبذولة لإقناع هالاند بالانتقال إلى الميرنجي.

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وأضافت: " كما تحدث فينيسيوس معه (بيلينجهام) بانتظام حول الانضمام إلى لوس بلانكوس، يقوم (جود) الآن بالدور نفسه مع هالاند، ويشرح له نمط الحياة في سانتياجو برنابيو، علمًا بأن المهاجم النرويجي يعرف إسبانيا جيدا، ولديه منزل في ماربيا، وهو منتظم على الذهاب هناك كل صيف".

وختمت: "إذا تعثرت صفقة ريال مدريد مع مبابي، فمن المؤكد أن هالاند سينضم للملكي، لكن إذا جاء كيليان، فإن خطوة هالاند ستتأجل حتى صيف 2025".