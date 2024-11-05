لم يهرب كزملائه في ليلة السقوط .. لفتة جيدة من نجم ريال مدريد عقب هزيمة ميلان ويعترف: نعاني من مشكلة نفسية!

هزيمة مدوية هي الثانية على التوالي للملكي في الموسم الجاري .. فماذا فعل نجمه عقب انتهاء مواجهة ميلان؟

ليلة تعيسة جديدة يعيشها جمهور ريال مدريد الإسباني في الموسم الجاري بعد السقوط المدوي أمام ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

الملكي تلقى الهزيمة على أرضه، حيث استاد سانتياجو برنابيو، أمام الروسونيري بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وعقب انتهاء المباراة، فضل كافة لاعبي الميرنجي مغادرة الملعب على الفور نحو غرف خلع الملابس باستثناء لاعبين اثنين فقط قررا احترام الجماهير التي دعمت الفريق.

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الحديث هنا عن الألماني أنطونيو روديجر والإسباني جيسوس فاييخو اللذين رفضا مغادرة الملعب، قبل توجيه التحية للجماهير على دورها مع الفريق في ليلة الأبطال، احترامًا لمساندتهم رغم تعثر ريال مدريد.

وفي سياق متصل، اعترف المدافع الألماني في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة بأنه وزملاءه يعانون من مشكلة نفسية، متعهدًا بالظهور بصورة مختلفة في قادم المباريات.

روديجر قال: "نعم! نعاني من مشكلة نفسية، هكذا تقول الأهداف التي استقبلناها، واقعنا يقول إننا لسنا على ما يرام، لكن نتعهد بإثبات من هو ريال مدريد في قادم المباريات".

يشار إلى أن هزيمة الليلة جمدت رصيد الميرنجي عند ست نقاط محتلًا المركز الـ17 في جدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد ميلان عند ست نقاط في المركز الـ18، متأخرًا بفارق الأهداف عن الملكي.

وتعد هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي لكتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعدما خسر كلاسيكو الجولة الـ11 من الدوري الإسباني أمام برشلونة برباعية نظيفة، على سانتياجو برنابيو أيضًا.