نجم ريال مدريد: لاعب برشلونة "أصعب خصم واجهته"

إنه قوي للغاية وكان الأمر صعبًا بالنسبة لي

قدم فيرمن لوبيز مستوى مميزًا مع برشلونة هذا الموسم، حيث منحه المدرب تشافي هيرنانديز الفرصة، في ظل الإصابات العديدة بخط وسط الفريق الكتالوني.

ومدد اللاعب عقده مع البارسا في أغسطس الماضي حتى صيف 2027، مع وجود شرط جزائي بقيمة 400 مليون يورو.

ويبدو أن لوبيز قد أثار إعجاب لاعب ريال مدريد، أوريلين تشواميني، والذي اختاره كـ"أفضل لاعب واجهه"، موضحا في تصريح نقلته صحيفة "سبورت": "إنه قوي للغاية، وكان الأمر صعبًا بالنسبة لي عندما لعبت ضده".

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وتأسس فيرمين لوبيز المولود عام 2003 بين جدران ريال بيتيس، وفي 2016 قاده القدر للانتقال إلى صفوف أكاديمية لاماسيا ليصبح من ناشئي برشلونة بشكل رسمي.

وفي 2022 بينما كان يبلغ من العمر 19 عامًا قرر برشلونة أن يعيره إلى ليناريس، ليرى ما يمكنه فعله في مستويات فرق أكبر سنًا، ونجح بأداء مبهر، وفورًا قرر تشافي إعادته لينضم إلى كتيبة خط وسطه ويصبح من رهانات المستقبل تمامًا كما فعل مع جافي وبيدري.