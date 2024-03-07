نجم ريال مدريد عن صفقة مبابي : ربما يخرج فلورنتينو بيريز للحديث معكم!

النجم الفرنسي يخرج لتوضيح الأمر

كشف لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني، عن السبب الذي دفعه لنشر تغريدة "الفشار" بعد أنباء رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان.

نجم ريال مدريد غرد عبر حسابه على موقع "إكس" منذ فترة، برمز تعبيري "إيموجي" على شكل فشار، في إشارة منه إلى أن صفقة مبابي قد حُسمت بالفعل، وأنه لا يستطيع الانتظار لمعرفة ما سيحدث، وفقًا للتفسيرات التي انتشرت وقتها.

اللاعب خرج بنفسه لتوضيح الأمر عقب تعادل ريال مدريد مع لايبزيج وتأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قال الفرنسي للصحفيين:"مبابي؟ لم أكن على علم بأنباء رحيله".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف للصحفيين:"كنت آخذ قيلولة وعندما استيقظت وجدت الأنباء انفجرت عبر تويتر "منصة إكس"، بعدها عرفت ما حدث، ولكني لا أعلم أي شيء آخر، سأسأل الرئيس فلورنتينو بيريز إذا كان يريد التحدث معكم".

جدير بالذكر أن كل التأكيدات تشير إلى أن مبابي سيرحل عن باريس الصيف القادم بعد نهاية عقده، وهذا ما تحدث عنه لويس إنريكي مدرب الفريق الفرنسي، مع الوضع في الاعتبار أن ريال مدريد هو الوجهة الأقرب والأوضح لصاحب الـ25 سنة.