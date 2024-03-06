"عليّ تجربة لاعبين آخرين".. إنريكي ينهي جدل الشائعة "المقرفة" بشأن مبابي!

ماذا قال المدرب الإسباني؟

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تحدث الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، عن مستقبل الفريق مع انتهاء عقده نجمه الأول كيليان مبابي بنهاية الموسم الجاري.

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وقال إنريكي، في تصريحات لشبكة "موفيستار+" عقب الفوز على ريال سوسيداد بثنائية سجلها مبابي، ليتأهل الفريق الباريسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصرح كيليان عقب نهاية المباراة بأنه "ليس لدي مشكلة مع إنريكي، كل شيء جيد جدًا معه، حتى لو اعتقد الناس أن لدي مشاكل مع األمدرب. لدي مشاكل، لكن ليست مع المدرب".

وهو ما رد عليه إنريكي: "بالطبع، لكنك تعلم أن ما يبيع هو (القرف) وأن هناك فوضى، من يهتم بالحقيقة؟ ليس لدي أي مشاكل مع أي لاعب، فقط بعض القرارات قد لا تكون محبوبة إلى حد ما".

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وعندما سُئل عما إذا كان مبابي قد أظهر أنه الأفضل، علق المدرب الإسباني: "هل تعتقد أنه يجب أن يثبت ذلك في سن 25 عاما؟ يسجل 50 هدفا ويقدم 25 تمريرة حاسمة مع أي مدرب ومع أي فريق، بالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم في الثلث الأخير. لقد كان جيدًا جدًا، لكن مثل بقية الفريق".

وأردف في تصريح لقناة "Canal +": "لسوء الحظ في المستقبل القريب لن يكون (مبابي) معنا، وعلينا تجربة زملاء آخرين في الفريق".

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