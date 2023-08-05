نجم ريال مدريد: أريد الاعتزال هنا وأتمنى أن أكون مثل مودريتش!

تيبو كورتوا نجم ريال مدريد يتحدث عن مستقبله في صفوف الملكي.

أكد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد أنه يريد أن يستمر لأطول وقت ممكن في مسيرته الكروية وشدد على رغبته في اعتزال كرة القدم مع الملكي.

وقال كورتوا في تصريحات لـ "TLN TV": "أنا سعيد للغاية في صفوف ريال مدريد، أمنيتي أن أستطيع أن أعتزل كرة القدم في نهاية مسيرتي هنا".

وأضاف: "أنا أفكر في الأمور بشكل متوالي والآن لا أرى سوى الموسم الجديد، سأتأكد من أنني أعتني بنفسي، حتى يستمر هذا لأطول وقت ممكن".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل: "لحسن الحظ حراس المرمى يمكنهم الاستمرار لفترات أطول في كرة القدم، لوكا مودريتش عمره 37 عامًا ولا يزال يقدم كل ما لديه، أتمنى أن ألعب لفترة طويلة مثله".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

جدير بالذكر أن كورتوا صاحب الـ 37 عامًا كان قد ساهم مع ريال مدريد في العديد من الإنجازات مؤخرًا بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وكان آخرها كأس ملك إسبانيا.