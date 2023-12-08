نجم ريال مدريد القادم: لا أريد أن أعرف أي شيء عن كرة القدم!

اللاعب البرازيلي موعود بمستقبل مشرق!

كشف إندريك لاعب بالميراس، والمنتقل حديثًا إلى ريال مدريد، أنه لا يفكر في كرة القدم بالوقت الحالي، وبدأ بالفعل تعلم اللغة الإسبانية قبل انضمامه إلى الميرينجي.

ريال نجح في الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 17 سنة بعد منافسة شرسة مع برشلونة، ومن المقرر أن ينضم للفريق بشكل رسمي في موسم 2024/2025.

وساهم إندريك في فوز بالميراس، بلقب الدوري البرازيلي، للمرة الثانية على التوالي والثانية عشر في تاريخه، قبل أيام بعد تسجيل هدف التعادل لفريقه في المباراة الختامية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال اللاعب الشاب في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية عن وصوله المنتظر إلى ريال مدريد: "أتواصل مع اللاعبين البرازيليين في ريال مدريد، وبدأت بالفعل تعلم اللغة الإسبانية، أتمنى أن تستمر علاقتي مع ريال مدريد لسنوات وسنوات".

وأضاف: "من المنتظر أن أحصل على عطلة في مدريد، خلال الفترة القادمة مع عائلتي، بالنسبة الأمر جيد للغاية في تلك العطلات، لا أريد أن أعرف أي شيء عن كرة القدم، أريد فقط الاسترخاء".

وتابع: "حاليًا أنا أركز مع بالميراس، حتى شهر يونيو القادم، أسعى لتقديم القيمة والامتنان للنادي الذي ما زلت أتواجد فيه، سأعمل بجهد وأسعى للفوز بالمزيد من الألقاب".