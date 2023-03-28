نجم ريال مدريد السابق: يمكنني قيادة المكسيك للفوز بكأس العالم

انتقاد لاذع بعد التعاقد مع مدرب أجنبي

يؤمن نجم ريال مدريد السابق هوجو سانشيز، بقدرته على قيادة منتخب المكسيك من أجل تحقيق الحلم الأكبر بالحصول على بطولة كأس العالم.

الاتحاد المكسيكي لكرة القدم قرر وضع ثقته في مدرب أجنبي لتولي قيادة المنتخب الوطني بعد فشل جيراردو مارتينو بالمونديال وخروجه من دور المجموعات، بالتعاقد مع دييجو كوكا الذي فاز بثنائية نظيفة على سورينام ببداية مهمته بالجولة الخامسة من دوري أمم الكونكاكاف.

ولكن هذا القرار لم يعجب سانشيز الذي قال في تصريحات لـ"La Opinión":يجب منح هذه المهمة لمدرب مكسيكي لذلك أنا أشعر بخيبة أمل شديدة، يجب اتخاذ القرارت التي تسير في صالح الكرة في بلادنا وتساهم في نموها، ويزعجني أنهم لم يستغلوا قدراتي، الآن أنا أتقدم في السن وسيأتي الوقت الذي يندموا فيه على عدم التعاقد معي".

وأضاف:"بكل أمانة أشعر أنني يمكنني القيام بالمهمة على أكمل وجه مثلما فعلت في 2007، يمكنني قيادة الفريق للحصول على كأس العالم، إذا سمحوا لي بالحصول على 3 مباريات كمدرب في المونديال سأفوز بالبطولة".

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وتابع:"الآن لدينا 4 أو 5 مدربين ليسوا مكسيكيين ولم نحقق أي شيء مهم، لذا، يجب الاعتماد على شخص من هذا البلد، لا أعرف أي فريق فاز بكأس العالم مع مدرب أجنبي أبدًا".

يذكر أن سانشيز سبق أن عمل مدربًا للمكسيك في 2007، وكانت تجربته الأخيرة في عالم التدريب مع نادي باتشوكا الذي رحل عنه في 2012 ولم يعمل بأي فريق آخر حتى الآن.