نجم ريال مدريد السابق وأسطورة كوبا أمريكا.. صفقة مفاجئة ينتظرها ميسي في ميامي!

الأرجنتيني ينتظر زميلًا على أعلى مستوى..

أفادت تقارير صحفية بأن إنتر ميامي مهتم بالحصول على خدمات خاميس رودريجيز، الذي بات لاعبًا حرًا بعد فسخ عقده مع ساو باولو البرازيلي.

وإذا تمت هذه الصفقة فستكون إضافة هائلة للكتيبة الأمريكية التي يقودها ليونيل ميسي، وذلك بعد أن أصيب الأرجنتيني ويبدو أن الكولومبي هو خير من يخلفه.

وأشارت تقارير نقلها موقع "سبورتس كيدا" إلى أن الصفقة ممكنة في ضوء تسهيل جلب اللاعب مجانًا بعد فسخ عقده مع الفريق البرازيلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقدم خاميس بطولة هائلة في كوبا أمريكا 2024، وساهم بسبعة أهداف مع منتخب كولومبيا بعدما سجل هدفًا وصنع ستة، ليصبح أول لاعب يصل إلى هذا الرقم من الصناعات في تاريخ كوبا أمريكا.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا واجه ميسي من قبل حينما كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد بين عامي 2014 و2020، لكن يبدو أنه قريب من اللعب لصفوف إنتر ميامي ومزاملة الأرجنتيني الذي اقتنص منه بطولة كوبا أمريكا 2024 في وقت سابق من الشهر الجاري.