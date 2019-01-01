نجم ريال مدريد السابق: روبينيو حول منزله إلى ملهى ليلي احتفالًا بي

نجم ريال مدريد السابق درينتي يتحدث عن روبينيو وفترة تواجده في النادي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال درينتي نجم ريال مدريد السابق إن روبينيو حول الطابق السفلي داخل منزله إلى ما يشبه الملهى الليلي من أجل استقباله بعدما انضم إلى الفريق الملكي.

وتحدث نجم سبارتا روتردام الحالي عن حقبته السابقة مع ريال مدريد والتي لم تكن على قدر المأمول والمنتظر منها.

وحول ذلك قال درينتي إنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى برشلونة إبان تواجد رئيس النادي السابق خوان لابورتا.

وأضاف: "لقد كنت شابًا وسمعت أن هناك 16 ناديًا مهتمًا بضمي، تحدثت مع مياتوفيتش المدير الرياضي لريال مدريد وقتها وخوان لابورتا رئيس نادي برشلونة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ مايو ٢٠١٩

وتابع: "شعرت أنني قابلت جميع المدراء الرياضيين في أوروبا وقتها، كان عرض برشلونة مساوٍ لعرض ريال مدريد تقريبًا، خمس سنوات وبنفس الراتب"

وحول ريال مدريد قال: "في 2007 لم أكن ناضجًا، وحين كنت طفلًا كنت مبهورًا بريال مدريد والسحر الذي يحيط بالنادي وكل شيء هناك"

وحول روبينيو قال: "لقد كانت تربطنا علاقة قوية، وعند وصولي إلى مدريد رحب بي الجميع وكان على رأسهم روبينيو وجوتي، بعدها ذهبت مع روبينيو إلى منزله، حيث حول الطابق السفلي إلى ملهى ليلي"

وفيما يتعلق بمورينيو قال درينتي: "لقد وصل مورينيو إلى مدريد في 2010، لقد وعدني في البداية بفرصة للمشاركة في بعض الدقائق، ولكن بعدها قال فالدانو إنه من الأفضل أن أغادر على سبيل الإعارة، وحين أخبرته بما قاله لي مورينيو أخبرني بأنه اتخذ القرار ولا داعي لأي شيء آخر"

جوارديولا وكلوب.. على أعتاب موسم فاشل لأحدهما

يذكر أن درينتي قد غادر ريال مدريد في 2012 ليختفي تمامًا عن الأضواء بعدما كان مشروع لاعب كبير قادم بقوة في مركزه.