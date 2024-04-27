نجم سوسييداد: تشواميني كان نائمًا والحكام لن يخدموا ريال مدريد في دوري الأبطال!

اعترض كذلك على توقيت المباراة

أعرب تاكيفوسا كوبو جناح ريال سوسييداد، عن اعتراضه الشديد على الطريقة التي خسر بها فريقه أمام ريال مدريد، أمس، الجمعة، بهدف نظيف في الدوري الإسباني.

ريال خاض هذا اللقاء بشكل مبكر من الجولة، وذلك للحصول على الراحة اللازمة قبل مواجهة بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء القادم.

ومن جانبه قال كوبو لقناة "Movistar Plus+" بعد الخسارة بهدف سجله أردا جولر:"إنه أمر مؤسف، كل من شاهد المباراة يعرف أننا كنا نستحق الفوز".

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وأضاف:"لقد حضرت الجماهير مع هطول الأمطار وتغيير توقيت المباراة ومع كل هذا الهراء الذي حدث، وبالرغم من ذلك شعرنا بأننا قريبون جدًا منهم".

الجناح الياباني نجح في التسجيل بالدقيقة 32 من عمر اللقاء، عندما خطف زميله الكرة من أوريليان تشواميني، ليسجلها كوبو في الشباك، قبل يقوم الحكم بإلغاء الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بسبب وجود خطأ تم ارتكابه ضد لاعب وسط ريال مدريد.

وعن هذه اللقطة كان كوبو:"تشواميني كان نائمًا وفقد الكرة، هذه اللقطة لن يتم احتسابها أبدًا كخطأ في دوري أبطال أوروبا".

وتابع:"سجلت هدفًا لم يُحتسب وكانت لنا العديد من الفرص الأخرى، لقد استمتعوا بالكثير من الحظ، لأنهم لم يهددونا مثلما فعلنا معهم".

يذكر أن كوبو سبق له اللعب لريال مدريد، ولكنه فشل في إثبات نفسه ليذهب في عدة تجارب على سبيل الإعارة، لينضم بشكل دائم إلى سوسييداد، مع امتلاك ريال نسبة 50% من أي عملية بيع مستقبلي.