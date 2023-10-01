نجم توتنهام يسخر من ظلم ليفربول التحكيمي وكلوب يرد مستشهداً بصلاح!

المدرب الألماني يُهاجم حكم مباراة فريقه أمام توتنهام بسبب صلاح

سخر جيمس ماديسون لاعب نادي توتنهام، من الظلم التحكيمي الذي تعرض له ليفربول خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ماديسون خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "بطاقة ديوجو جوتا مستحقة بكل تأكيد، وأعتقد أن بطاقة كورتس جونز أيضًا صحيحة، ولا أعتقد أن مدرب ليفربول يورجن كلوب سيشتكي كثيرًا".

ولكن في الواقع تحدث كلوب كثيرًا عن الأداء التحكيمي في المباراة خلال تصريحات صحفية، حيث قال: "هذا الأمر أصبح لا يُفيد، حدث هذا الأمر خلال مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، هل حصل الأخير على نقاط المباراة؟ أعتقد أنه لم يحدث وبالتالي فإن الأمر أصبح لا يهم".

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وأضاف: "كنا نعتقد أنه بعد استخدام تقنية VAR" أن الأمور ستصبح أسهل، ولكن تم اتخاذ القرار بسرعة كبيرة وغير من زخم المباراة، لأننا كنا نلعب بشكل رائع وسجلنا هدفًا وأظهرنا أننا يمكننا هزيمتهم".

المدرب الألماني علق على الهدف الذي لم يُحتسب لفريقه، حيث قال: "كان من السهل على الـ"VAR" مشاهدة اللعبة هل كانت تسلل أم لا، الأمر كان يستحق مشاهدة اللعب أكثر من مرة".

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واستطرد قائلًا: "خلال الشوط الثاني في الكرة المشتركة بين محمد صلاح مع ديستني أودوجي، الحكم تعامل معه بقسوة، لأنها كانت مجرد ركض بالكرة، ولكن تم احتساب خطأ ضده وأشهر البطاقة الصفراء له".

وأوضح: "البطاقة الحمراء الثانية قتلت المباراة، وكانت هناك العديد من الكرات الأخرى، لا أفهم لماذا تم احتساب خطأ ضد محمد صلاح على الرغم من أن الكرة مجرد ضغط عالي ولكن لاعب توتنهام هو من سقط".

واختتم يورجن كلوب تصريحاته قائلًا: "كنا نستحق الحصول على نقطة، ولكننا خرجنا من المباراة، وسأساعد اللاعبين على الخروج من تلك الحالة والمضي قدمًا".